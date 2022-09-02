***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 09:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059515
BIST
11:103.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,15
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.195
En Düşük
3.160
11:1018,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:1018,1982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0934
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:10997,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,56
|Açılış
|: 997,37
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:08
|HKTM
|23,38
|42.443.821
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.110.170
|% 9,94
|
|KNFRT
|10,51
|20.149.330
|% 9,37
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|EMNIS
|46,50
|18.228
|% 8,04
|
|MTRKS
|47,52
|1.679.072
|% -10,00
|
|ETYAT
|4,80
|4.387.200
|% -7,16
|
|MIPAZ
|8,46
|33.248.850
|% -6,73
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|THYAO
|71,85
|1.823.295.116
|% 1,05
|
|AKBNK
|12,41
|1.410.236.405
|% 4,73
|
|HALKB
|8,51
|1.285.389.223
|% -0,12
|
|YKBNK
|7,52
|1.231.353.723
|% -0,66
|
|VAKBN
|7,70
|897.469.089
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,52
|1.231.353.723
|% -0,66
|
|HALKB
|8,51
|1.285.389.223
|% -0,12
|
|EKGYO
|4,06
|557.953.257
|% 1,50
|
|VAKBN
|7,70
|897.469.089
|% 0,52
|
|AKBNK
|12,41
|1.410.236.405
|% 4,73
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2164
|18,2297
|% 0,18
|
|Euro
|18,1867
|18,1947
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,9994
|21,1048
|% 0,30
|
|Frank
|18,5222
|18,6338
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8347
|4,8589
|% 0,19
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,96
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.716
|6.773
|8,00
|
|Yarım
|3.273
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|1,81
|
Seans Raporu
11:08
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Yüzde 7.29 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 994, 957 adet işlem
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Yüzde 4.62 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 434, 376 adet işlem