***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 09:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059518
BIST
12:453.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 47,84
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
12:4518,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
12:4518,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1361
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2457
En Düşük
18,1031
12:45999,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,84
|Açılış
|: 999,66
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,13
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler12:43
|KNFRT
|10,57
|24.194.942
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|43.198.154
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|43.982.475
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.198.868
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.423.948
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.195.519
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|MIPAZ
|8,62
|66.944.697
|% -4,96
|
|NTGAZ
|22,32
|113.316.120
|% -4,86
|
|AKBNK
|12,66
|3.111.137.386
|% 6,84
|
|THYAO
|71,60
|2.473.887.241
|% 0,70
|
|YKBNK
|7,43
|1.765.982.634
|% -1,85
|
|HALKB
|8,36
|1.655.577.943
|% -1,88
|
|ISCTR
|8,18
|1.198.606.910
|% 1,74
|
|AKBNK
|12,66
|3.111.137.386
|% 6,84
|
|YKBNK
|7,43
|1.765.982.634
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,05
|820.615.133
|% 1,25
|
|HALKB
|8,36
|1.655.577.943
|% -1,88
|
|VAKBN
|7,56
|1.157.405.854
|% -1,31
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2142
|18,2230
|% 0,15
|
|Euro
|18,2339
|18,2360
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,0095
|21,1148
|% 0,35
|
|Frank
|18,5226
|18,6342
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8323
|4,8565
|% 0,14
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,58
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.800
|43,00
|
|Tam
|6.732
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.280
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|94,56
|94,56
|2,20
|