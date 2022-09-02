***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 09:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059519
BIST
12:443.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 47,86
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
12:4418,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
12:4418,2371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1323
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2389
En Düşük
18,1031
12:44999,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,71
|Açılış
|: 999,52
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,13
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KNFRT
|10,57
|24.194.942
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|43.239.396
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|43.982.475
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.232.048
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.423.948
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.195.519
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|MIPAZ
|8,62
|66.945.560
|% -4,96
|
|DITAS
|25,14
|9.484.199
|% -4,92
|
|AKBNK
|12,68
|3.133.494.834
|% 7,00
|
|THYAO
|71,65
|2.477.331.754
|% 0,77
|
|YKBNK
|7,43
|1.774.679.725
|% -1,85
|
|HALKB
|8,38
|1.662.861.465
|% -1,64
|
|GARAN
|23,28
|1.251.339.613
|% 2,46
|
|AKBNK
|12,68
|3.133.494.834
|% 7,00
|
|YKBNK
|7,43
|1.774.679.725
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,04
|820.739.584
|% 1,00
|
|HALKB
|8,38
|1.662.861.465
|% -1,64
|
|VAKBN
|7,57
|1.160.095.743
|% -1,17
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2167
|18,2205
|% 0,13
|
|Euro
|18,2350
|18,2371
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0105
|21,1158
|% 0,36
|
|Frank
|18,5246
|18,6362
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8323
|4,8566
|% 0,14
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,48
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.736
|6.787
|22,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|11,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,07
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|2,03
|