***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 09:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059524
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2396
En Düşük
18,1996
18:0518,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0628
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,1731
En Düşük
18,1031
18:05996,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,77
|Açılış
|: 996,59
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
997,36
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|33,84
|27.405.902
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|117.360.423
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,02
|156.550.707
|% 0,00
|
|AGHOL
|73,20
|121.831.899
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,69
|18.991.125
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|117.360.423
|% 0,00
|
|ADEL
|33,84
|27.405.902
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,69
|18.991.125
|% 0,00
|
|AKSUE
|30,30
|5.426.159
|% 0,00
|
|ALCAR
|333,00
|52.914.148
|% 0,00
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% 0,00
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% 0,00
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 0,00
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% 0,00
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2104
|18,2183
|% 0,12
|
|Euro
|18,1588
|18,1676
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9583
|21,0634
|% 0,11
|
|Frank
|18,4960
|18,6074
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8328
|4,8571
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|4,34
|
|Altın Gr.
|996
|996
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.705
|6.772
|7,00
|
|Yarım
|3.267
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,05
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|1,30
|