***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 09:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059525
BIST
12:563.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 48,71
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
12:5618,2236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
12:5618,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1488
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
12:56999,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,15
|Açılış
|: 999,97
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,13
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler12:56
|KNFRT
|10,57
|24.255.138
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|43.335.932
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|44.188.189
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.275.195
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.423.982
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.218.614
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|NTGAZ
|22,22
|119.685.583
|% -5,29
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|MIPAZ
|8,61
|67.827.152
|% -5,07
|
|AKBNK
|12,68
|3.250.289.978
|% 7,00
|
|THYAO
|71,60
|2.504.815.297
|% 0,70
|
|YKBNK
|7,41
|1.843.219.647
|% -2,11
|
|HALKB
|8,37
|1.675.004.715
|% -1,76
|
|GARAN
|23,14
|1.520.545.562
|% 1,85
|
|AKBNK
|12,68
|3.250.289.978
|% 7,00
|
|YKBNK
|7,41
|1.843.219.647
|% -2,11
|
|EKGYO
|4,05
|865.285.335
|% 1,25
|
|HALKB
|8,37
|1.675.004.715
|% -1,76
|
|ISCTR
|8,20
|1.253.013.098
|% 1,99
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2137
|18,2236
|% 0,15
|
|Euro
|18,2491
|18,2536
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,0023
|21,1077
|% 0,32
|
|Frank
|18,5078
|18,6193
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8322
|4,8564
|% 0,13
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,48
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.736
|6.787
|22,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|11,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,07
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|2,03
|