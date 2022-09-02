***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 09:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059527
BIST
13:103.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,38
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:1018,2230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:1018,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1322
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:10999,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,09
|Açılış
|: 999,89
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KNFRT
|10,57
|24.271.913
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|44.810.597
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|43.449.068
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.301.681
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.547.895
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.314.509
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,58
|68.886.525
|% -5,40
|
|CANTE
|77,90
|13.058.200
|% -5,00
|
|PENTA
|393,30
|51.594.149
|% -4,86
|
|AKBNK
|12,68
|3.419.229.822
|% 7,00
|
|THYAO
|71,55
|2.546.940.450
|% 0,63
|
|YKBNK
|7,42
|1.914.635.097
|% -1,98
|
|HALKB
|8,40
|1.737.921.982
|% -1,41
|
|GARAN
|23,06
|1.608.969.186
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,68
|3.419.229.822
|% 7,00
|
|YKBNK
|7,42
|1.914.635.097
|% -1,98
|
|EKGYO
|4,05
|878.418.349
|% 1,25
|
|HALKB
|8,40
|1.737.921.982
|% -1,41
|
|ISCTR
|8,21
|1.388.691.798
|% 2,11
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2155
|18,2230
|% 0,15
|
|Euro
|18,2271
|18,2370
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0186
|21,1240
|% 0,39
|
|Frank
|18,5173
|18,6288
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8324
|4,8566
|% 0,14
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,16
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,09
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.734
|6.788
|23,00
|
|Yarım
|3.281
|3.319
|12,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|1,93
|