***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 09:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059516
BIST
13:103.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,38
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:1018,2230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:1018,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1322
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:10999,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,08
|Açılış
|: 999,89
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KNFRT
|10,57
|24.255.138
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|44.750.870
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|43.441.586
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.292.710
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.547.895
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.254.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,59
|68.601.970
|% -5,29
|
|PENTA
|393,20
|51.534.379
|% -4,89
|
|CANTE
|78,00
|12.765.680
|% -4,88
|
|AKBNK
|12,68
|3.381.785.475
|% 7,00
|
|THYAO
|71,55
|2.536.998.403
|% 0,63
|
|YKBNK
|7,42
|1.897.267.997
|% -1,98
|
|HALKB
|8,45
|1.725.333.874
|% -0,82
|
|GARAN
|23,10
|1.586.656.124
|% 1,67
|
|AKBNK
|12,68
|3.381.785.475
|% 7,00
|
|YKBNK
|7,42
|1.897.267.997
|% -1,98
|
|EKGYO
|4,05
|872.896.293
|% 1,25
|
|HALKB
|8,45
|1.725.333.874
|% -0,82
|
|ISCTR
|8,24
|1.365.456.799
|% 2,49
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2155
|18,2230
|% 0,15
|
|Euro
|18,2271
|18,2370
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0339
|21,1394
|% 0,47
|
|Frank
|18,5153
|18,6268
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8324
|4,8566
|% 0,14
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|8,75
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.736
|6.790
|25,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|13,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|94,32
|94,32
|1,96
|