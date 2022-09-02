***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 09:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059520
BIST
10:103.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 24,80
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.178
En Düşük
3.166
10:1018,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2618
En Düşük
18,1996
10:1018,1967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0919
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,2197
En Düşük
18,1031
10:10996,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,01
|Açılış
|: 996,82
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler10:10
|HKTM
|23,26
|30.999.133
|% 9,41
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|EMNIS
|46,50
|18.228
|% 8,04
|
|DOGUB
|11,09
|2.064.529
|% 6,02
|
|MGROS
|86,65
|38.386.037
|% 5,86
|
|MTRKS
|47,52
|762.363
|% -10,00
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|GLBMD
|8,43
|50.072
|% -4,64
|
|OSMEN
|32,16
|348.575
|% -4,29
|
|PAMEL
|108,40
|1.429.941
|% -3,90
|
|THYAO
|71,60
|326.250.995
|% 0,70
|
|YKBNK
|7,66
|304.664.107
|% 1,19
|
|HALKB
|8,63
|236.039.884
|% 1,29
|
|ISCTR
|8,19
|229.180.044
|% 1,87
|
|AKBNK
|12,12
|194.179.188
|% 2,28
|
|YKBNK
|7,66
|304.664.107
|% 1,19
|
|EKGYO
|4,05
|158.712.207
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,19
|229.180.044
|% 1,87
|
|HALKB
|8,63
|236.039.884
|% 1,29
|
|VAKBN
|7,91
|183.063.521
|% 3,26
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2146
|18,2337
|% 0,21
|
|Euro
|18,1906
|18,1967
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,9822
|21,0875
|% 0,22
|
|Frank
|18,5136
|18,6252
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8339
|4,8581
|% 0,17
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|5,14
|
|Altın Gr.
|997
|997
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.700
|6.772
|7,00
|
|Yarım
|3.265
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|1,82
|