***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 09:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059528
BIST
11:473.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 45,91
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:4718,2294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:4718,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:47998,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,57
|Açılış
|: 998,39
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:45
|KNFRT
|10,57
|23.903.844
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.872.236
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.337.836
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,42
|28.075.862
|% 9,14
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|MTRKS
|47,52
|1.912.442
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|OSMEN
|31,94
|3.733.416
|% -4,94
|
|IHAAS
|60,85
|2.151.698
|% -4,62
|
|THYAO
|71,65
|2.219.404.342
|% 0,77
|
|AKBNK
|12,55
|2.162.842.960
|% 5,91
|
|HALKB
|8,39
|1.507.765.991
|% -1,53
|
|YKBNK
|7,47
|1.453.282.926
|% -1,32
|
|VAKBN
|7,57
|1.057.404.527
|% -1,17
|
|YKBNK
|7,47
|1.453.282.926
|% -1,32
|
|EKGYO
|4,05
|735.963.711
|% 1,25
|
|HALKB
|8,39
|1.507.765.991
|% -1,53
|
|AKBNK
|12,55
|2.162.842.960
|% 5,91
|
|VAKBN
|7,57
|1.057.404.527
|% -1,17
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2078
|18,2354
|% 0,22
|
|Euro
|18,1684
|18,1773
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,9957
|21,1010
|% 0,29
|
|Frank
|18,5163
|18,6278
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,18
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,91
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.728
|6.783
|18,00
|
|Yarım
|3.278
|3.316
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|95,11
|95,11
|2,75
|