***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.10.2022 19:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066847
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0492
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,1965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.009,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 21,28
|Açılış
|: 1.009,50
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.009,73
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCOM
|23,32
|45.790.266
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|2.707.924
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.453.296
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.873.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.527.058
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.033.198
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.875.379
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 8,81
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|723.943.739
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5370
|18,5497
|% 0,26
|
|Euro
|18,1907
|18,2191
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,8291
|20,9335
|% 1,09
|
|Frank
|18,5890
|18,7010
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9181
|4,9428
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|34,82
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.009
|20,33
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.751
|6.833
|101,00
|
|Yarım
|3.285
|3.338
|47,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.669
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|1,59
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,91
|
|B. Petrol
|88,75
|88,75
|3,61
|
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