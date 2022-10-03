***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.10.2022 19:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066849
BIST
11:093.464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 72,26
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:0918,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:0918,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1272
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:091.020,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.021,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:09
|AKSA
|65,75
|280.243.182
|% 9,58
|
|SASA
|77,85
|1.696.279.103
|% 9,19
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|ZOREN
|4,24
|167.425.120
|% 8,16
|
|SEKFK
|8,22
|28.966.271
|% 8,02
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,08
|16.336.547
|% -4,88
|
|ULUFA
|4,30
|22.856.179
|% -4,44
|
|DENGE
|2,49
|20.010.959
|% -4,23
|
|THYAO
|80,90
|2.962.210.632
|% 4,19
|
|SASA
|77,85
|1.696.279.103
|% 9,19
|
|AKBNK
|12,81
|1.501.187.826
|% 3,22
|
|VAKBN
|7,99
|1.418.126.269
|% 4,86
|
|SISE
|27,66
|1.198.186.872
|% 1,92
|
|VAKBN
|7,99
|1.418.126.269
|% 4,86
|
|EKGYO
|4,23
|689.867.755
|% -0,24
|
|YKBNK
|8,09
|1.185.946.181
|% 4,12
|
|HALKB
|8,20
|1.143.793.000
|% 6,91
|
|TSKB
|2,67
|346.402.044
|% 0,75
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5732
|18,5794
|% 0,16
|
|Euro
|18,3379
|18,3542
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0903
|21,1961
|% 0,73
|
|Frank
|18,6926
|18,8052
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,16
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|8,51
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.808
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|0,14
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24SMRTG
Yüzde 5.72 oranında artışla 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 384 adet işlem
-
11:23YEOTK
Yüzde 5.98 oranında artışla 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 033 adet işlem
-
11:22BARMA
Yüzde 6.04 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 812 adet işlem
-
11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 74 artarak (% 2.60 ) 3, 817
-
11:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, TRKCM