***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.10.2022 19:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066850
BIST
11:093.464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 72,26
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:0918,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:0918,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1272
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:091.021,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.021,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:07
|SASA
|78,40
|1.437.052.087
|% 9,96
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,35
|253.561.438
|% 8,92
|
|HALKB
|8,27
|1.087.172.239
|% 7,82
|
|ZOREN
|4,22
|163.084.876
|% 7,65
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,09
|14.546.661
|% -4,80
|
|ULUFA
|4,31
|22.379.119
|% -4,22
|
|SILVR
|26,10
|3.713.011
|% -3,83
|
|THYAO
|80,80
|2.693.322.745
|% 4,06
|
|SASA
|78,40
|1.437.052.087
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,90
|1.386.366.141
|% 3,95
|
|VAKBN
|8,09
|1.333.927.952
|% 6,17
|
|SISE
|27,78
|1.093.155.815
|% 2,36
|
|VAKBN
|8,09
|1.333.927.952
|% 6,17
|
|EKGYO
|4,25
|656.945.705
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,14
|1.087.024.877
|% 4,76
|
|HALKB
|8,27
|1.087.172.239
|% 7,82
|
|TSKB
|2,71
|316.840.083
|% 2,26
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5704
|18,5833
|% 0,18
|
|Euro
|18,3574
|18,3690
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,0957
|21,2014
|% 0,75
|
|Frank
|18,6885
|18,8010
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,15
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|8,51
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.808
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|0,14
|
Seans Raporu
11:07
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11:20BRLSM
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