***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.10.2022 14:10
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073262
BIST
14:053.920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 19,16
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.931
En Düşük
3.888
14:0518,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
14:0518,1617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0464
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1060
14:05972,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 972,80
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ALKA
|139,70
|40.851.074
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|111.807.015
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|240.388.683
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|15.183.679
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|72.262.472
|% 9,97
|
|ETILR
|8,74
|64.918.026
|% -5,82
|
|OZGYO
|3,63
|61.834.907
|% -3,71
|
|MZHLD
|117,20
|71.908.622
|% -3,70
|
|INFO
|8,45
|52.322.241
|% -3,65
|
|SNKRN
|17,76
|1.248.632
|% -3,27
|
|THYAO
|98,70
|3.330.654.246
|% -0,35
|
|TUPRS
|373,70
|1.809.987.230
|% 1,49
|
|SASA
|89,25
|1.448.200.068
|% 4,69
|
|YKBNK
|9,64
|1.332.511.733
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,60
|1.221.568.858
|% 2,22
|
|ODAS
|8,02
|897.752.521
|% -2,55
|
|IHLGM
|0,96
|63.321.344
|% 2,13
|
|MOBTL
|3,52
|165.835.453
|% 7,98
|
|ADESE
|1,18
|56.332.166
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,21
|104.795.554
|% 2,79
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6006
|18,6045
|% -0,01
|
|Euro
|18,1523
|18,1617
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,6277
|20,7312
|% -0,97
|
|Frank
|18,3165
|18,4269
|% -0,76
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,09
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-1,87
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|-63,00
|
|Tam
|6.589
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.211
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,19
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|0,44
|
Seans Raporu
14:05
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14:20JANTS
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