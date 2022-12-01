***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2022 17:40
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083698
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1774
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.075,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 15,30
|Açılış
|: 1.075,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6199
|18,6514
|% 0,11
|
|Euro
|19,5496
|19,5650
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,7848
|22,8990
|% 1,76
|
|Frank
|19,7614
|19,8804
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|26,65
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|17,04
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.183
|7.251
|96,00
|
|Yarım
|3.484
|3.545
|47,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.772
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,18
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|2,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SNICA
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