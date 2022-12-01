***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2022 17:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083701
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1862
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.077,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 17,30
|Açılış
|: 1.076,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|58.258.638
|% 10,00
|
|TETMT
|306,10
|27.669.213
|% 9,99
|
|SNICA
|35,46
|347.395.318
|% 9,99
|
|ALFAS
|183,00
|47.028.255
|% 9,98
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|MANAS
|63,70
|45.877.572
|% -4,50
|
|PENTA
|61,00
|192.358.465
|% -3,94
|
|OYYAT
|40,02
|96.091.124
|% -3,80
|
|PNLSN
|36,92
|67.312.424
|% -3,15
|
|ENJSA
|30,40
|1.946.931.689
|% 5,48
|
|KONTR
|165,00
|463.337.363
|% 0,79
|
|OYAKC
|20,54
|450.706.550
|% -2,65
|
|PSGYO
|9,27
|439.952.522
|% 4,51
|
|ANGEN
|40,80
|427.358.454
|% 5,05
|
|MOBTL
|4,83
|354.850.718
|% 3,21
|
|FORMT
|2,21
|120.510.677
|% -2,21
|
|PSGYO
|9,27
|439.952.522
|% 4,51
|
|SEGYO
|2,97
|96.760.074
|% 1,71
|
|OYAKC
|20,54
|450.706.550
|% -2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6262
|18,6288
|% -0,02
|
|Euro
|19,5729
|19,5837
|% 0,96
|
|Sterlin
|22,7736
|22,8878
|% 1,71
|
|Frank
|19,7663
|19,8854
|% 0,74
|
|Riyal
|4,9404
|4,9651
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|29,15
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.078
|17,30
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.184
|7.253
|98,00
|
|Yarım
|3.484
|3.546
|48,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,19
|
|B. Petrol
|88,53
|88,53
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
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