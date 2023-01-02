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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

02.01.2023 19:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Aralık 2022 Aylık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092395


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 6.812,30 610.352.179 % 10,00  
KOZAL 621,50 3.649.242.827 % 10,00  
TUREX 33,00 195.569.268 % 10,00  
KONYA 3.773,00 155.717.606 % 10,00  
BFREN 4.323,00 21.429.111 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7126 18,7229 % 0,11  
Euro 19,9502 20,0039 % -0,12  
Sterlin 22,4849 22,5976 % -0,24  
Frank 20,1382 20,2595 % -0,03  
Riyal 4,9641 4,9890 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 0,88  
Altın Gr. 1.097 1.098 1,57  
Cumhuriyet 7.411 7.523 42,00  
Tam 7.442 7.506 73,00  
Yarım 3.604 3.669 36,00  
Çeyrek 1.808 1.835 19,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,01 0,05  
Gümüş Gr. 14,42 14,45 0,05  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 18:05
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