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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

01.06.2023 15:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Mayıs 2023 Aylık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155265


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 199,10 472.745.467 % 10,00  
AVHOL 37,26 202.633.564 % 9,98  
OTTO 130,00 1.657.240 % 9,98  
POLHO 9,49 78.221.011 % 9,97  
IMASM 29,78 156.670.069 % 9,97  
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16:48 Alış Satış %  
Dolar 20,7960 20,8059 % 0,09  
Euro 22,4427 22,5676 % 1,38  
Sterlin 25,9176 26,0476 % 0,47  
Frank 22,8043 22,9417 % 0,25  
Riyal 5,5296 5,5573 % 0,04  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.973 10,19  
Altın Gr. 1.316 1.317 4,15  
Cumhuriyet 9.089 9.226 2,00  
Tam 9.034 9.269 -11,54  
Yarım 4.442 4.545 -30,00  
Çeyrek 2.228 2.280 -15,00  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 0,08  
Gümüş Gr. 15,73 15,75 0,02  
B. Petrol 72,23 72,23 -0,37  
Seans Raporu 16:48
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