***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.06.2023 15:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2023 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155274
BIST
16:504.936
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,93
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:5020,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:5022,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,3417
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:501.319,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.319,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BRSAN
|199,10
|472.745.467
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|202.633.564
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.221.011
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.877.699
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.109.430
|% -9,94
|
|HKTM
|50,00
|87.392.165
|% -3,85
|
|KRGYO
|15,85
|21.546.722
|% -3,65
|
|KGYO
|53,30
|19.412.116
|% -3,53
|
|THYAO
|146,40
|5.083.593.069
|% 1,81
|
|GARAN
|27,08
|2.614.890.937
|% 1,12
|
|ASTOR
|54,65
|2.265.822.967
|% 4,10
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|ISCTR
|11,33
|1.808.215.497
|% 1,61
|
|EKGYO
|7,20
|1.088.978.975
|% 1,27
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|ALBRK
|2,61
|308.713.249
|% 4,40
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7992
|20,8065
|% 0,09
|
|Euro
|22,4324
|22,6014
|% 1,54
|
|Sterlin
|25,9176
|26,0476
|% 0,47
|
|Frank
|22,8043
|22,9417
|% 0,25
|
|Riyal
|5,5296
|5,5573
|% 0,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,19
|
|Altın Gr.
|1.316
|1.317
|4,15
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.034
|9.269
|-11,54
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.280
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,02
|
|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-0,37
|