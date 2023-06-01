***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.06.2023 15:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2023 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155285
BIST
16:524.949
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 61,69
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:5220,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0151
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:5222,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,3062
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:521.319,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.319,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BRSAN
|199,10
|472.745.467
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|202.740.389
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.221.011
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.880.476
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.172.120
|% -9,94
|
|HKTM
|50,05
|87.794.225
|% -3,75
|
|KRGYO
|15,84
|21.609.177
|% -3,71
|
|KGYO
|53,30
|19.412.116
|% -3,53
|
|THYAO
|146,40
|5.100.829.834
|% 1,81
|
|GARAN
|27,06
|2.617.840.022
|% 1,05
|
|ASTOR
|54,55
|2.266.727.915
|% 3,90
|
|AKBNK
|16,19
|2.035.324.916
|% 2,47
|
|YKBNK
|10,37
|1.936.345.384
|% 1,67
|
|YKBNK
|10,37
|1.936.345.384
|% 1,67
|
|ISCTR
|11,31
|1.819.750.975
|% 1,43
|
|EKGYO
|7,17
|1.097.347.067
|% 0,84
|
|AKBNK
|16,19
|2.035.324.916
|% 2,47
|
|ALBRK
|2,59
|308.713.249
|% 3,60
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7992
|20,8065
|% 0,09
|
|Euro
|22,4324
|22,6014
|% 1,54
|
|Sterlin
|25,9216
|26,0516
|% 0,49
|
|Frank
|22,7996
|22,9370
|% 0,23
|
|Riyal
|5,5285
|5,5562
|% 0,02
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,40
|
|Altın Gr.
|1.319
|1.319
|6,45
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.277
|-4,37
|
|Yarım
|4.450
|4.554
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.284
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|0,06
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,07
|