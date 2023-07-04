***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2023 09:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2023 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164990
BIST
'
11:506.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 33,16
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.071
11:5026,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1734
|Açılış
|: 26,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
11:5028,4458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1365
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
11:501.615,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.615,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.616,44
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler11:50
|VKGYO
|3,04
|144.907.721
|% 91,19
|
|YAYLA
|6,27
|26.148.731
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|7.756.856
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|30.382.123
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|75.662.517
|% 9,99
|
|MEDTR
|37,56
|12.739.488
|% -3,79
|
|COSMO
|89,80
|5.884.445
|% -3,65
|
|GARFA
|39,60
|15.581.572
|% -3,41
|
|ARSAN
|7,92
|25.841.898
|% -3,30
|
|ITTFH
|4,64
|41.101.515
|% -2,93
|
|THYAO
|209,50
|3.799.370.144
|% -0,48
|
|YKBNK
|13,43
|1.877.590.677
|% 1,67
|
|ASELS
|58,25
|1.740.017.815
|% 1,75
|
|SASA
|60,15
|1.686.421.166
|% 3,53
|
|ASTOR
|67,80
|1.582.356.187
|% -1,17
|
|EKGYO
|8,00
|1.328.582.871
|% 4,03
|
|YKBNK
|13,43
|1.877.590.677
|% 1,67
|
|ISCTR
|14,43
|1.248.337.027
|% 1,26
|
|ZOREN
|3,50
|291.471.627
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,70
|212.006.912
|% 0,75
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0627
|26,0680
|% 0,67
|
|Euro
|28,4281
|28,4458
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,0012
|33,1667
|% 0,65
|
|Frank
|28,9828
|29,1574
|% 0,65
|
|Riyal
|6,9298
|6,9646
|% 0,59
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|6,07
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|12,97
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.182
|5.312
|2,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.656
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,19
|19,21
|0,11
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,46
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, KRDMD, TOASO
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 93 artarak (% 0.48 ) 5, 435
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, PSDTC, PSDTC, EUKYO, VKFYO, MERIT, AVTUR, VKGYO, ASUZU, DGGYO
-
12:04
GRNYO, ISMEN, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:04
MEDTR, değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında