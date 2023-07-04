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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.07.2023 09:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Haziran 2023 Aylık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164996


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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  6.050  
Önceki Kapanış :  6.015  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 3,04 144.907.721 % 91,19  
YAYLA 6,27 26.148.731 % 10,00  
OYAYO 14,08 7.756.856 % 10,00  
VKFYO 34,54 30.382.123 % 10,00  
FORTE 34,12 75.662.517 % 9,99  
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11:50 Alış Satış %  
Dolar 26,0627 26,0680 % 0,67  
Euro 28,4281 28,4458 % 0,48  
Sterlin 33,0012 33,1667 % 0,65  
Frank 28,9828 29,1574 % 0,65  
Riyal 6,9298 6,9646 % 0,59  
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11:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 6,07  
Altın Gr. 1.614 1.614 12,97  
Cumhuriyet 10.716 10.878 29,00  
Tam 10.655 10.943 29,86  
Yarım 5.182 5.312 2,00  
Çeyrek 2.599 2.656 1,00  
Gümüş.Ons 22,91 22,94 0,02  
Gümüş Gr. 19,19 19,21 0,11  
B. Petrol 75,11 75,11 0,46  
Seans Raporu 11:50
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