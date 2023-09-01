***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.09.2023 15:48
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2023 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190842
BIST
'
17:288.039
En Düşük
|Değişim
|: 1,53%
|| 121,32
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:2826,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0287
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:2828,8821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0847
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:281.663,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.663,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:27
|BRSAN
|836,00
|2.080.481.099
|% 10,00
|
|IZENR
|59,40
|3.676.324.993
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|847.592.254
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.158.053
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.960.367
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|476.855.877
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,74
|262.491.652
|% -6,94
|
|FZLGY
|21,10
|423.120.524
|% -6,55
|
|THYAO
|254,20
|10.186.926.653
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ASTOR
|142,60
|6.947.995.601
|% -0,97
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,30
|5.675.556.313
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,74
|3.823.885.424
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.760.959.052
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.187.627
|% 2,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7119
|26,7186
|% 0,11
|
|Euro
|28,8751
|28,8821
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6307
|33,7993
|% -0,20
|
|Frank
|30,0829
|30,2641
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|2,67
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.999
|11.094
|0,00
|
|Yarım
|5.516
|5.568
|0,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,92
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,17
|88,17
|1,34
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 82 artarak (% 1.48 ) 8, 535
-
17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GWIND, IZENR
-
17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ASTOR
-
17:42XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 129, 883.00 milyon TL de
-
17:42EUPWR
Yüzde 5.48 oranında artışla 209.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 573, 789 adet işlem