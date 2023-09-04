***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.09.2023 15:48
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2023 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191314
BIST
'
18:008.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,06
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0026,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0832
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0028,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0885
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:001.668,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.668,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CWENE
|382,80
|1.521.126.290
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|4.912.430
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.831.611
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|583.628.489
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|125.769.233
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.815.170
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,84
|2.305.875.088
|% -9,73
|
|MARKA
|10,80
|3.260.878
|% -9,09
|
|DIRIT
|7,75
|1.826.413
|% -7,41
|
|PARSN
|133,90
|412.421.446
|% -7,34
|
|THYAO
|252,20
|9.413.115.421
|% -0,71
|
|ASTOR
|144,50
|8.567.248.480
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,22
|8.334.266.602
|% 4,03
|
|TUPRS
|144,70
|8.313.925.150
|% 1,40
|
|KOZAL
|30,68
|7.461.948.204
|% 6,82
|
|ISCTR
|22,22
|8.334.266.602
|% 4,03
|
|YKBNK
|16,74
|5.259.257.249
|% 3,98
|
|EKGYO
|8,77
|2.725.090.972
|% -0,79
|
|ZOREN
|4,86
|1.371.104.182
|% 0,62
|
|KOZAL
|30,68
|7.461.948.204
|% 6,82
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7663
|26,7749
|% 0,31
|
|Euro
|28,8855
|28,8942
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,6768
|33,8457
|% 0,54
|
|Frank
|30,1371
|30,3187
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1155
|7,1512
|% 0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,39
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.022
|11.128
|34,00
|
|Yarım
|5.528
|5.585
|17,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,67
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,94
|88,94
|0,39
|
Seans Raporu
18:00
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17:59DOKTA
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