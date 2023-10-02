***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.10.2023 15:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2023 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198613
BIST
'
18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0872
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1409
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.617,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,97
|Açılış
|: 1.617,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4543
|27,4696
|% 0,32
|
|Euro
|28,8445
|28,8676
|% -0,49
|
|Sterlin
|33,1878
|33,3543
|% -0,33
|
|Frank
|29,7884
|29,9679
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2970
|7,3335
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|