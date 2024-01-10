***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2024 08:24
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2023 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237781
BIST
'
10:567.758
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,67
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.759
10:5629,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0542
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9788
En Düşük
29,8218
10:5632,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0722
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
10:561.957,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.957,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:56
|EKOS
|52,80
|298.707.113
|% 10,00
|
|MARKA
|47,16
|14.214.738
|% 9,93
|
|GARFA
|102,80
|52.799.215
|% 7,93
|
|BINHO
|304,50
|267.926.418
|% 6,84
|
|AVGYO
|11,08
|19.500.800
|% 6,64
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,80
|112.838.878
|% -7,59
|
|BRKVY
|51,20
|4.061.217
|% -6,74
|
|BAGFS
|28,22
|72.365.962
|% -5,93
|
|ETYAT
|9,70
|3.323.768
|% -5,37
|
|THYAO
|243,20
|1.949.111.464
|% 0,12
|
|HALKB
|13,52
|859.914.672
|% -1,96
|
|ISCTR
|25,28
|859.510.080
|% 0,56
|
|YKBNK
|22,54
|847.240.259
|% 0,54
|
|KBORU
|60,20
|799.539.563
|% 5,99
|
|HALKB
|13,52
|859.914.672
|% -1,96
|
|TSPOR
|2,80
|112.838.878
|% -7,59
|
|BEGYO
|4,50
|172.763.863
|% 1,35
|
|YKBNK
|22,54
|847.240.259
|% 0,54
|
|ISCTR
|25,28
|859.510.080
|% 0,56
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9707
|29,9788
|% 0,18
|
|Euro
|32,7917
|32,8096
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,9549
|38,1453
|% 0,13
|
|Frank
|35,0427
|35,2538
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9684
|8,0083
|% 0,16
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|932,40
|934,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,99
|986,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,07
|2.034,41
|% 0,66
|