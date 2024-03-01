***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.03.2024 17:17
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Şubat 2024 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253874
BIST
'
17:319.135
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -58,93
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:3131,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1260
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:3133,9259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0592
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:312.070,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 18,05
|Açılış
|: 2.070,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.211.666
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.593.937
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|424.169.733
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.775.873
|% -10,00
|
|NETAS
|85,55
|221.536.279
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.948.128
|% -9,93
|
|EDATA
|30,88
|452.259.122
|% -9,18
|
|ISGSY
|28,18
|126.367.660
|% -8,21
|
|EREGL
|46,28
|7.326.168.678
|% 1,67
|
|REEDR
|76,10
|5.673.046.620
|% 9,97
|
|MIATK
|82,65
|5.343.404.069
|% 5,56
|
|KONTR
|294,25
|4.692.049.737
|% 2,53
|
|THYAO
|278,75
|4.484.633.643
|% -1,06
|
|EKGYO
|11,31
|2.086.832.579
|% 1,89
|
|ODAS
|10,65
|1.756.568.162
|% 5,55
|
|EREGL
|46,28
|7.326.168.678
|% 1,67
|
|ISCTR
|10,78
|1.715.426.855
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,54
|775.675.319
|% -1,77
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3524
|31,3595
|% 0,40
|
|Euro
|33,9144
|33,9259
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,4626
|39,6605
|% 0,39
|
|Frank
|35,1786
|35,3905
|% -0,00
|
|Riyal
|8,3356
|8,3775
|% 0,39
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|872,97
|874,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,00
|941,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,13
|83,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,43
|2.052,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:31
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