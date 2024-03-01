***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.03.2024 17:17
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Şubat 2024 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253875
BIST
'
17:329.124
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -70,05
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:3231,3575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1240
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:3233,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0529
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:322.069,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 17,04
|Açılış
|: 2.069,90
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:30
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.211.666
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.431.735
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|423.355.888
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.695.691
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|217.120.510
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|432.893.038
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.948.128
|% -9,93
|
|EDATA
|31,02
|450.348.979
|% -8,76
|
|EREGL
|46,22
|7.207.530.885
|% 1,54
|
|REEDR
|76,10
|5.671.088.719
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.291.464.576
|% 5,68
|
|KONTR
|294,25
|4.685.127.286
|% 2,53
|
|THYAO
|278,50
|4.469.813.635
|% -1,15
|
|EKGYO
|11,37
|2.053.643.618
|% 2,43
|
|ODAS
|10,65
|1.751.674.078
|% 5,55
|
|EREGL
|46,22
|7.207.530.885
|% 1,54
|
|ISCTR
|10,78
|1.710.792.384
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,54
|775.117.423
|% -1,77
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3513
|31,3577
|% 0,40
|
|Euro
|33,9228
|33,9458
|% 0,23
|
|Sterlin
|39,4690
|39,6669
|% 0,40
|
|Frank
|35,1867
|35,3987
|% 0,02
|
|Riyal
|8,3361
|8,3779
|% 0,40
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|874,77
|876,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,71
|945,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,04
|2.056,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:30
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