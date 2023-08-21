***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
21.08.2023 15:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187603
BIST
'
18:007.794
En Düşük
|Değişim
|: 3,74%
|| 281,11
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0027,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1101
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0029,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1281
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:001.648,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.648,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler17:58
|TUPRS
|139,70
|10.669.152.080
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|94.327.668
|% 10,00
|
|CVKMD
|441,30
|963.244.856
|% 10,00
|
|AKGRT
|4,84
|417.917.536
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|953.051.344
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.205.623
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|246.018.417
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,72
|809.722.860
|% -9,49
|
|BRMEN
|3,32
|1.245.525
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|3.352.459
|% -7,05
|
|EREGL
|44,74
|12.242.138.000
|% 6,78
|
|THYAO
|258,80
|11.564.931.459
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,70
|10.669.152.080
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,36
|7.531.811.717
|% -1,05
|
|TTKOM
|23,26
|6.497.309.269
|% 7,19
|
|YKBNK
|16,06
|6.043.357.177
|% 1,01
|
|SKBNK
|4,04
|1.422.444.076
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,02
|2.958.637.873
|% 5,50
|
|TTKOM
|23,26
|6.497.309.269
|% 7,19
|
|EREGL
|44,74
|12.242.138.000
|% 6,78
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1507
|27,1785
|% 0,40
|
|Euro
|29,5863
|29,5973
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,4767
|34,6496
|% 0,31
|
|Frank
|30,7256
|30,9107
|% 0,51
|
|Riyal
|7,2208
|7,2570
|% 0,32
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|3,58
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.108
|11.197
|69,00
|
|Yarım
|5.571
|5.624
|35,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.812
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|0,27
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,04
|
Seans Raporu
17:58
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
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17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
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17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS