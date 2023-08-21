***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
21.08.2023 15:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187604
BIST
'
18:007.794
En Düşük
|Değişim
|: 3,74%
|| 281,11
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0027,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1096
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0029,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1236
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:001.648,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.648,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler17:56
|DOHOL
|14,74
|2.394.601.787
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.655.437.033
|% 10,00
|
|AKGRT
|4,84
|417.824.037
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.573.500
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|977.220.340
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.108.996
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|245.359.235
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,72
|809.722.860
|% -9,49
|
|BRMEN
|3,32
|1.245.525
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|3.352.459
|% -7,05
|
|EREGL
|44,62
|12.143.115.287
|% 6,49
|
|THYAO
|258,90
|11.313.871.624
|% 2,98
|
|TUPRS
|139,70
|10.655.437.033
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,38
|7.487.984.357
|% -0,98
|
|TTKOM
|23,20
|6.431.464.728
|% 6,91
|
|YKBNK
|16,06
|6.011.377.453
|% 1,01
|
|SKBNK
|4,03
|1.391.829.141
|% 0,25
|
|EKGYO
|9,00
|2.912.146.271
|% 5,26
|
|TTKOM
|23,20
|6.431.464.728
|% 6,91
|
|EREGL
|44,62
|12.143.115.287
|% 6,49
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1612
|27,1675
|% 0,36
|
|Euro
|29,5990
|29,6079
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,4686
|34,6414
|% 0,29
|
|Frank
|30,7144
|30,8994
|% 0,47
|
|Riyal
|7,2200
|7,2562
|% 0,31
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.103
|11.192
|64,00
|
|Yarım
|5.569
|5.622
|33,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,08
|0,27
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,07
|
Seans Raporu
17:56
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