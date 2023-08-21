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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

21.08.2023 15:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187611


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YGYO 2,86 94.327.668 % 10,00  
CVKMD 441,30 963.244.856 % 10,00  
AKGRT 4,84 417.917.536 % 10,00  
ULKER 53,35 953.051.344 % 10,00  
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Riyal 7,2208 7,2570 % 0,32  
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17:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 -1,26  
Altın Gr. 1.648 1.648 3,58  
Cumhuriyet 11.372 11.543 47,00  
Tam 11.108 11.197 69,00  
Yarım 5.571 5.624 35,00  
Çeyrek 2.777 2.812 17,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 0,29  
Gümüş Gr. 20,06 20,08 0,27  
B. Petrol 84,86 84,86 0,04  
Seans Raporu 17:58
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