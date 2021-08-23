***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
23.08.2021 15:53
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960014
BIST
17:301.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,78
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
17:308,4499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:309,9249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:30488,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,77
|Açılış
|: 488,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BRYAT
|436,70
|208.180.261
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.230.272
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|94.637.591
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.336.650
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|69.858.665
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.302.013
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.742.269
|% -9,95
|
|DAGI
|3,85
|14.139.058
|% -5,87
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,54
|1.319.515.986
|% 1,81
|
|SISE
|9,00
|785.757.359
|% 3,45
|
|THYAO
|12,50
|756.430.022
|% 1,96
|
|SASA
|28,04
|644.496.375
|% 0,50
|
|BRLSM
|11,01
|576.230.272
|% 9,99
|
|GARAN
|9,54
|1.319.515.986
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,87
|187.865.973
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,58
|241.093.155
|% 1,57
|
|SISE
|9,00
|785.757.359
|% 3,45
|
|AKBNK
|5,71
|456.269.961
|% 2,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4481
|8,4499
|% -0,41
|
|Euro
|9,9207
|9,9249
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,5626
|11,6205
|% 0,34
|
|Frank
|9,2173
|9,2728
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2488
|2,2601
|% -0,30
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|19,74
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,11
|
|B. Petrol
|67,93
|67,93
|3,18
|
Seans Raporu
17:30
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17:44PAMEL
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