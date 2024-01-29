***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
29.01.2024 15:27
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon Tadil Metin
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243266
BIST
'
17:398.467
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 120,55
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:3930,3530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2531
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:3932,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1149
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:391.978,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,86
|Açılış
|: 1.978,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:39
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|MIPAZ
|71,00
|71.525.094
|% 9,99
|
|VKFYO
|27,10
|119.517.215
|% -8,75
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|GARFA
|111,80
|118.927.313
|% -5,17
|
|YGYO
|4,57
|47.796.872
|% -4,99
|
|THYAO
|274,00
|13.718.101.221
|% 5,38
|
|TUPRS
|152,70
|4.375.406.512
|% 3,46
|
|PGSUS
|761,50
|3.610.758.033
|% 2,15
|
|EREGL
|43,68
|3.506.995.305
|% 0,88
|
|ASELS
|51,10
|3.459.489.031
|% 3,90
|
|EKGYO
|10,22
|3.053.694.383
|% -0,68
|
|ZOREN
|4,72
|1.195.080.587
|% 4,66
|
|TSPOR
|1,58
|245.540.501
|% -2,71
|
|YKBNK
|21,24
|2.922.108.561
|% -2,39
|
|AKFGY
|2,05
|255.945.741
|% -1,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3471
|30,3530
|% 0,84
|
|Euro
|32,8120
|32,8249
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,3717
|38,5641
|% 0,66
|
|Frank
|34,9688
|35,1794
|% 0,78
|
|Riyal
|8,0698
|8,1102
|% 0,84
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|921,75
|923,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,90
|971,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,93
|81,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,02
|2.023,34
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:39
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR
-
17:51
ADEL, EDIP, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
VRGYO, KFEIN, KNFRT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51SEKUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 463 adet işlem