***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
06.11.2020 12:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886570
BIST
12:141.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:148,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0821
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:1410,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1057
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0712
En Düşük
9,9273
12:14531,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,10
|Açılış
|: 531,65
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,96
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:12
|MERKO
|13,02
|181.566.627
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.423.631
|% -9,86
|
|TSKB
|2,15
|477.440.319
|% 1,42
|
|GARAN
|6,93
|450.239.425
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,38
|429.230.980
|% 1,81
|
|ODAS
|3,51
|352.658.337
|% -2,23
|
|SISE
|6,57
|307.265.154
|% -0,90
|
|TSKB
|2,15
|477.440.319
|% 1,42
|
|KRDMD
|3,38
|429.230.980
|% 1,81
|
|ODAS
|3,51
|352.658.337
|% -2,23
|
|SKBNK
|1,84
|178.547.609
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,78
|152.086.057
|% 0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4915
|8,5004
|% 1,00
|
|Euro
|10,0617
|10,0728
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,1096
|11,1653
|% 0,73
|
|Frank
|9,3752
|9,4317
|% 1,17
|
|Riyal
|2,2599
|2,2712
|% 1,02
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-3,66
|
|Altın Gr.
|530
|531
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.495
|3.583
|37,04
|
|Yarım
|1.689
|1.733
|17,92
|
|Çeyrek
|847
|867
|8,96
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,03
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,57
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:26ACSEL
Yüzde 5.66 oranında artışla 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 008 adet işlem
-
12:23MARKA
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 471, 881 adet işlem
-
12:19PINSU
Yüzde 6.18 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 969 adet işlem
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.36 ) 1, 062
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, MERKO, RODRG, ARTI, YAPRK, AVHOL