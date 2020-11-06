***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
06.11.2020 12:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886572
BIST
12:141.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:148,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0821
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:1410,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1057
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0712
En Düşük
9,9273
12:14531,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 4,01
|Açılış
|: 531,65
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,96
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:12
|MERKO
|13,02
|181.429.253
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.391.862
|% -9,86
|
|TSKB
|2,15
|470.176.671
|% 1,42
|
|GARAN
|6,92
|449.019.105
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,38
|427.438.651
|% 1,81
|
|ODAS
|3,53
|348.778.989
|% -1,67
|
|SISE
|6,58
|306.011.218
|% -0,75
|
|TSKB
|2,15
|470.176.671
|% 1,42
|
|KRDMD
|3,38
|427.438.651
|% 1,81
|
|ODAS
|3,53
|348.778.989
|% -1,67
|
|SKBNK
|1,84
|177.650.949
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,78
|151.825.251
|% 0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4915
|8,5004
|% 1,00
|
|Euro
|10,0617
|10,0728
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,1110
|11,1667
|% 0,74
|
|Frank
|9,3762
|9,4327
|% 1,18
|
|Riyal
|2,2600
|2,2713
|% 1,03
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-2,78
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.499
|3.588
|41,84
|
|Yarım
|1.691
|1.735
|20,24
|
|Çeyrek
|848
|868
|10,12
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,03
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,51
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:26ACSEL
Yüzde 5.66 oranında artışla 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 008 adet işlem
-
12:23MARKA
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 471, 881 adet işlem
-
12:19PINSU
Yüzde 6.18 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 969 adet işlem
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.36 ) 1, 062
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, MERKO, RODRG, ARTI, YAPRK, AVHOL