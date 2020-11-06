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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

06.11.2020 12:29
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Tam 3.524 3.613 66,87  
Yarım 1.703 1.748 32,34  
Çeyrek 854 874 16,17  
Gümüş.Ons 25,74 25,77 0,38  
Gümüş Gr. 7,04 7,06 0,18  
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