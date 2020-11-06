***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
06.11.2020 12:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886573
BIST
14:261.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:268,5247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1087
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:2610,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1624
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:26536,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,81
|Açılış
|: 536,37
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|322.642.293
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,96
|1.196.306.326
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|666.690.747
|% 2,71
|
|TSKB
|2,13
|559.439.824
|% 0,47
|
|SISE
|6,59
|542.267.413
|% -0,60
|
|ODAS
|3,56
|474.959.472
|% -0,84
|
|TSKB
|2,13
|559.439.824
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,41
|666.690.747
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,87
|355.609.007
|% 2,75
|
|GARAN
|6,96
|1.196.306.326
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|374.149.763
|% 0,43
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5242
|8,5264
|% 1,31
|
|Euro
|10,1243
|10,1317
|% 1,68
|
|Sterlin
|11,1664
|11,2224
|% 1,25
|
|Frank
|9,4258
|9,4826
|% 1,72
|
|Riyal
|2,2645
|2,2759
|% 1,23
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|7,30
|
|Altın Gr.
|535
|535
|7,74
|
|Cumhuriyet
|3.541
|3.594
|68,00
|
|Tam
|3.524
|3.613
|66,87
|
|Yarım
|1.703
|1.748
|32,34
|
|Çeyrek
|854
|874
|16,17
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,06
|0,18
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|-1,13
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:36GEDZA
Yüzde 8.90 oranında artışla 18.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 195, 524 adet işlem
-
14:35PRZMA
Yüzde 6.73 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 356 adet işlem
-
14:34SANFM
Yüzde 7.53 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 084 adet işlem
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 62 artarak (% 0.34 ) 1, 062
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, BRKO, YAPRK, RODRG, ARTI, MERKO, EMNIS