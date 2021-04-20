***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.04.2021 09:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929352
BIST
10:011.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.379
En Düşük
1.376
10:018,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:019,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0543
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:01460,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 460,93
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|3.487.252
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|2.531.086
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|MRSHL
|234,00
|13.104
|% -10,00
|
|YAPRK
|99,70
|46.759
|% -9,34
|
|ULAS
|4,10
|176.300
|% -6,82
|
|PEKGY
|1,51
|2.884.120
|% -6,79
|
|RODRG
|17,25
|31.085
|% -6,76
|
|ESEN
|32,82
|67.980.219
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,30
|7.212.184
|% -3,01
|
|GARAN
|6,99
|6.856.966
|% -0,14
|
|PETKM
|6,61
|6.569.282
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,65
|6.383.613
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,09
|5.607.276
|% 0,48
|
|ESEN
|32,82
|67.980.219
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,51
|2.884.120
|% -6,79
|
|GSRAY
|3,65
|6.383.613
|% 1,67
|
|ATLAS
|1,89
|2.531.086
|% 9,88
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1092
|8,1133
|% 0,31
|
|Euro
|9,7908
|9,7993
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,3139
|11,3706
|% 0,35
|
|Frank
|8,8247
|8,8779
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1540
|2,1648
|% 0,21
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,22
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,67
|