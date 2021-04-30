***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.04.2021 14:47
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933322
BIST
16:021.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:028,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
16:0210,0044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
16:02470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,05
|Açılış
|: 470,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:00
|FORMT
|1,32
|14.276.395
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.545.224
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.457.754
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|104.069.188
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.869.184
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,10
|1.037.978.628
|% 5,26
|
|EREGL
|19,12
|769.679.088
|% -0,73
|
|PETKM
|6,71
|675.779.715
|% 0,15
|
|THYAO
|12,16
|643.785.392
|% 1,50
|
|GARAN
|7,24
|565.129.427
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|205.277.643
|% -0,55
|
|PETKM
|6,71
|675.779.715
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,12
|211.858.257
|% 0,95
|
|GARAN
|7,24
|565.129.427
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,21
|477.004.771
|% 1,26
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2706
|8,2726
|% 0,85
|
|Euro
|10,0006
|10,0103
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4285
|11,4858
|% 0,26
|
|Frank
|9,0335
|9,0880
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1965
|2,2075
|% 0,76
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,76
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,07
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-1,38
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:13GEREL
Yüzde 4.44 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 128, 971 adet işlem
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 18 kaybederek (% -0.08 ) 1, 464
-
16:12XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 10, 584.00 milyon TL de
-
16:12EGSER
Yüzde 5.65 oranında artışla 14.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 770, 384 adet işlem
-
16:11BTCIM
Yüzde 7.15 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 353, 475 adet işlem