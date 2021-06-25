***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.06.2021 15:01
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944134
BIST
15:311.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:318,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:3110,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0098
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:31499,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,64
|Açılış
|: 499,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,14
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ALKA
|16,50
|4.571.139
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.990.659
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.280.816
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|3.151.807
|% 9,95
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|31.936.862
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.429.131
|% -9,86
|
|BERA
|13,13
|138.734.812
|% -6,81
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,42
|474.697.109
|% -1,30
|
|KRDMD
|6,86
|410.596.751
|% 2,24
|
|GARAN
|8,33
|383.353.840
|% -0,12
|
|FENER
|39,20
|322.386.104
|% 1,03
|
|VAKFN
|12,23
|313.262.875
|% -4,30
|
|EKGYO
|2,10
|195.946.782
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|163.990.835
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,86
|410.596.751
|% 2,24
|
|GARAN
|8,33
|383.353.840
|% -0,12
|
|PETKM
|5,47
|246.767.185
|% 0,55
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6857
|8,6893
|% -0,22
|
|Euro
|10,3894
|10,3961
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0471
|12,1075
|% -0,36
|
|Frank
|9,4489
|9,5059
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3121
|2,3237
|% -0,14
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|9,90
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|2,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|2,19
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|1,07
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|0,02
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:44RTALB
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 900, 312 adet işlem
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ALKA, BAGFS, YAPRK, NIBAS, CASA, DENGE
-
15:42
AYES, IZTAR, GEDIK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
IDGYO, BERA, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 119 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem