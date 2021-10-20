***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.10.2021 08:58
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971506
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3286
En Düşük
9,2835
18:0510,8917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0656
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,8917
En Düşük
10,8059
18:05532,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,59
|Açılış
|: 532,44
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
532,60
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|3,78
|3.250.066
|% 0,00
|
|NUHCM
|37,78
|12.583.925
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|330.513.990
|% 0,00
|
|PRKME
|4,72
|3.609.223
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,00
|9.177.926
|% 0,00
|
|SAMAT
|3,78
|3.250.066
|% 0,00
|
|NUHCM
|37,78
|12.583.925
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|330.513.990
|% 0,00
|
|PRKME
|4,72
|3.609.223
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,00
|9.177.926
|% 0,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 0,00
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% 0,00
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 0,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3257
|9,3286
|% 0,37
|
|Euro
|10,8603
|10,8917
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,8162
|12,8804
|% 0,32
|
|Frank
|10,0388
|10,0993
|% 0,13
|
|Riyal
|2,4759
|2,4883
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|7,10
|
|Altın Gr.
|531
|531
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,36
|