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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

29.11.2021 11:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Yarım 2.310 2.370 58,93  
Çeyrek 1.159 1.185 29,47  
Gümüş.Ons 23,30 23,33 0,20  
Gümüş Gr. 9,45 9,46 0,27  
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