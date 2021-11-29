***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.11.2021 11:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979999
BIST
13:001.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.783
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|Önceki Kapanış
|: 1.776
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1.793
En Düşük
1.777
13:0012,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,2730
|Açılış
|: 12,5600
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,8144
En Düşük
12,3321
13:0014,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2708
|Açılış
|: 14,1700
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,4643
En Düşük
13,9221
13:00729,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 15,98
|Açılış
|: 729,03
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
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739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler13:00
|RAYSG
|15,07
|7.168.400
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|45.706.283
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|333.343.140
|% 9,99
|
|PRKAB
|87,00
|177.026.143
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.184.246
|% 9,98
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|IDEAS
|30,74
|16.887.162
|% -8,35
|
|EMNIS
|19,30
|243.046
|% -7,12
|
|BJKAS
|5,36
|52.028.533
|% -6,94
|
|DERIM
|7,89
|6.860.254
|% -6,29
|
|THYAO
|17,03
|1.549.191.004
|% 0,24
|
|GARAN
|11,40
|673.248.119
|% -0,35
|
|SISE
|12,03
|636.141.151
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,14
|574.031.271
|% -1,57
|
|ASELS
|21,40
|497.841.454
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,14
|574.031.271
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,26
|314.303.368
|% 1,80
|
|THYAO
|17,03
|1.549.191.004
|% 0,24
|
|ODAS
|1,51
|111.393.626
|% -1,95
|
|GARAN
|11,40
|673.248.119
|% -0,35
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6348
|12,6420
|% 2,21
|
|Euro
|14,2613
|14,2798
|% 1,93
|
|Sterlin
|16,7610
|16,8450
|% 1,76
|
|Frank
|13,5707
|13,6525
|% 1,66
|
|Riyal
|3,3490
|3,3658
|% 1,88
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,06
|
|Altın Gr.
|729
|729
|15,98
|
|Cumhuriyet
|4.802
|4.874
|120,00
|
|Tam
|4.779
|4.900
|121,82
|
|Yarım
|2.310
|2.370
|58,93
|
|Çeyrek
|1.159
|1.185
|29,47
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,20
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|Gümüş Gr.
|9,45
|9,46
|0,27
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|B. Petrol
|74,73
|74,73
|3,14
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