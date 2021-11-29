***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.11.2021 11:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980001
BIST
12:491.782
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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739,84
En Düşük
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|KTSKR
|31,24
|45.544.866
|% 10,00
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|RAYSG
|15,07
|7.167.480
|% 10,00
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|PRKAB
|87,00
|176.302.042
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.170.440
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|IDEAS
|30,20
|12.718.362
|% -9,96
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|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
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|BJKAS
|5,36
|49.620.950
|% -6,94
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|DERIM
|7,85
|6.269.628
|% -6,77
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
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|THYAO
|17,11
|1.502.170.376
|% 0,71
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|GARAN
|11,42
|640.618.671
|% -0,17
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|SISE
|12,03
|623.642.698
|% 0,75
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|YKBNK
|3,15
|554.367.814
|% -1,25
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|ASELS
|21,40
|467.308.477
|% 3,48
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|YKBNK
|3,15
|554.367.814
|% -1,25
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|EKGYO
|2,25
|287.858.168
|% 1,35
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|THYAO
|17,11
|1.502.170.376
|% 0,71
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|ODAS
|1,52
|110.649.737
|% -1,30
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|GARAN
|11,42
|640.618.671
|% -0,17
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|12:47
|Alış
|Satış
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|Dolar
|12,6150
|12,6283
|% 2,10
|
|Euro
|14,2498
|14,2732
|% 1,89
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|Sterlin
|16,7438
|16,8278
|% 1,65
|
|Frank
|13,5622
|13,6439
|% 1,59
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|Riyal
|3,3455
|3,3622
|% 1,77
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|12:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,67
|
|Altın Gr.
|727
|728
|14,48
|
|Cumhuriyet
|4.811
|4.884
|130,00
|
|Tam
|4.781
|4.903
|124,02
|
|Yarım
|2.311
|2.372
|60,00
|
|Çeyrek
|1.159
|1.186
|30,00
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|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|0,22
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|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,26
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|B. Petrol
|74,57
|74,57
|2,98
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