***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.11.2021 11:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980003
BIST
15:101.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:1012,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3429
|Açılış
|: 12,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:1014,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3901
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:10735,57
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 22,51
|Açılış
|: 736,33
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:10
|KTSKR
|31,24
|47.439.790
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.407.304
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.444.726
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.830.874
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.103.673
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|274.944.712
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,36
|30.943.837
|% -9,48
|
|DERIM
|7,75
|10.567.164
|% -7,96
|
|BJKAS
|5,35
|70.174.159
|% -7,12
|
|THYAO
|17,16
|2.159.243.704
|% 1,00
|
|SASA
|41,30
|1.008.897.505
|% 4,77
|
|ASELS
|21,76
|1.008.696.950
|% 5,22
|
|GARAN
|11,41
|995.591.192
|% -0,26
|
|SISE
|12,11
|847.821.883
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,15
|722.072.795
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,25
|386.251.622
|% 1,35
|
|ODAS
|1,52
|211.510.082
|% -1,30
|
|THYAO
|17,16
|2.159.243.704
|% 1,00
|
|ADESE
|0,79
|72.819.960
|% 1,28
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6918
|12,7119
|% 2,77
|
|Euro
|14,3552
|14,3991
|% 2,78
|
|Sterlin
|16,9691
|17,0542
|% 3,02
|
|Frank
|13,7520
|13,8349
|% 3,02
|
|Riyal
|3,3901
|3,4071
|% 3,13
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,70
|
|Altın Gr.
|736
|736
|23,31
|
|Cumhuriyet
|4.853
|4.926
|172,00
|
|Tam
|4.837
|4.960
|181,05
|
|Yarım
|2.338
|2.399
|87,58
|
|Çeyrek
|1.173
|1.200
|43,79
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,56
|0,36
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|3,25
|
Seans Raporu
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