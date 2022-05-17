***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.05.2022 16:55
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030897
BIST
16:412.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 23,58
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:4115,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2320
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:4116,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 0,4264
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:41925,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 14,78
|Açılış
|: 925,78
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:41
|EGEPO
|8,03
|45.299.992
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.304.390
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.548.415
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.398.425
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.058.508
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|YUNSA
|27,56
|26.432.235
|% -6,19
|
|THYAO
|42,88
|2.957.928.630
|% 0,37
|
|SISE
|19,93
|2.223.573.541
|% 3,26
|
|AKBNK
|7,90
|1.194.149.599
|% -0,88
|
|SAHOL
|19,43
|1.174.345.800
|% 1,04
|
|KRDMD
|14,91
|1.172.257.207
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|782.870.781
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,33
|1.110.620.274
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,16
|184.348.895
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,90
|1.194.149.599
|% -0,88
|
|SISE
|19,93
|2.223.573.541
|% 3,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7417
|15,7731
|% 1,49
|
|Euro
|16,6102
|16,6666
|% 2,63
|
|Sterlin
|19,5886
|19,6869
|% 2,65
|
|Frank
|15,7989
|15,8940
|% 2,31
|
|Riyal
|4,1877
|4,2087
|% 1,43
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,34
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,33
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.161
|6.320
|109,08
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,76
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,15
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 83 artarak (% 1.09 ) 2, 675
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16:55XU100
Endeks 2, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 26, 464.00 milyon TL de
-
16:55TUKAS
Yüzde 4.24 oranında artışla 9.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 860, 231 adet işlem
-
16:54BLCYT
Yüzde 5.16 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 488 adet işlem
-
16:52TDGYO
Yüzde 5.82 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 794 adet işlem