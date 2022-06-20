***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.06.2022 17:33
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038293
BIST
17:222.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,01
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:2217,3409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:2218,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0793
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:221.023,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.023,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:22
|EGEEN
|2.205,50
|192.367.073
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.816.494
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.530.825
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,76
|134.801.803
|% -5,34
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|CELHA
|9,58
|8.788.706
|% -4,68
|
|THYAO
|50,65
|6.463.464.992
|% 5,13
|
|EREGL
|27,76
|3.950.960.022
|% -3,74
|
|SISE
|22,10
|1.454.815.788
|% 0,91
|
|SASA
|46,14
|1.367.012.941
|% 0,22
|
|TUPRS
|260,50
|1.097.142.054
|% -2,94
|
|ODAS
|3,10
|856.009.433
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,90
|878.845.949
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,07
|661.925.031
|% 2,78
|
|EREGL
|27,76
|3.950.960.022
|% -3,74
|
|THYAO
|50,65
|6.463.464.992
|% 5,13
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3306
|17,3409
|% 0,09
|
|Euro
|18,2523
|18,2648
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,1322
|21,2382
|% 0,09
|
|Frank
|17,8529
|17,9605
|% 0,40
|
|Riyal
|4,6019
|4,6250
|% -0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,68
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.793
|6.895
|-71,00
|
|Yarım
|3.335
|3.372
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,49
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37HATEK
Yüzde 4.57 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 900, 719 adet işlem
-
17:36KRGYO
Yüzde 6.86 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 520, 388 adet işlem
-
17:35FLAP
Yüzde 7.77 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 959, 399 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 63 artarak (% 0.09 ) 2, 779
-
17:34XU100
Endeks 2, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 32, 851.00 milyon TL de