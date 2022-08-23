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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

23.08.2022 09:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057680


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BFREN 1.306,80 8.546.015 % 10,00  
SNPAM 12,10 565.881 % 10,00  
HKTM 16,10 1.310.782 % 9,97  
DOGUB 6,48 6.883.186 % 6,75  
FENER 61,10 81.496.233 % 5,80  
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10:09 Alış Satış %  
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Frank 18,7177 18,8305 % 0,40  
Riyal 4,8115 4,8356 % 0,42  
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10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 0,74  
Altın Gr. 1.011 1.011 3,65  
Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.815 6.870 -12,00  
Yarım 3.321 3.359 -6,00  
Çeyrek 1.665 1.679 -3,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,97 -0,03  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 0,00  
B. Petrol 97,28 97,28 0,80  
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