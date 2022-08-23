***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.08.2022 09:48
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057673
BIST
10:193.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 28,94
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.092
En Düşük
3.070
10:1918,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0619
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1271
En Düşük
18,0210
10:1918,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
10:191.011,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.011,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:19
|BFREN
|1.306,80
|10.021.392
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.645.436
|% 9,97
|
|CMBTN
|343,10
|16.960.152
|% 6,09
|
|YYAPI
|1,40
|29.882.654
|% 6,06
|
|ULAS
|3,85
|71.893
|% -3,75
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|OYLUM
|3,73
|8.280.046
|% -2,61
|
|THYAO
|68,60
|680.887.481
|% 1,25
|
|SISE
|25,74
|338.466.798
|% 1,42
|
|ASELS
|26,06
|300.212.408
|% 1,01
|
|EKGYO
|3,91
|275.788.620
|% 0,77
|
|PETKM
|12,03
|226.383.003
|% 0,50
|
|EKGYO
|3,91
|275.788.620
|% 0,77
|
|ALBRK
|2,16
|79.673.538
|% 3,35
|
|IHLAS
|0,61
|22.610.233
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,83
|202.829.575
|% 0,69
|
|ISCTR
|7,61
|203.794.909
|% 2,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1227
|18,1271
|% 0,34
|
|Euro
|17,9899
|18,0014
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,2058
|21,3121
|% 0,16
|
|Frank
|18,7003
|18,8129
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8115
|4,8356
|% 0,42
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-0,19
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,48
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.819
|6.879
|-3,00
|
|Yarım
|3.323
|3.363
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,03
|
|B. Petrol
|97,29
|97,29
|0,81
|