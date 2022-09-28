***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.09.2022 09:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065575
BIST
11:153.273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,50
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.280
En Düşük
3.242
11:1518,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0611
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5096
En Düşük
18,4132
11:1517,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0565
|Açılış
|: 17,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:15964,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,42
|Açılış
|: 964,50
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ALKIM
|34,76
|110.583.787
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.448.500
|% 9,93
|
|KMPUR
|63,25
|192.114.729
|% 9,05
|
|DERHL
|4,23
|56.508.457
|% 9,02
|
|HKTM
|42,00
|33.543.445
|% 8,30
|
|LIDFA
|4,65
|9.267.049
|% -32,61
|
|ULUFA
|5,19
|1.837.883
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.021.423
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,51
|316.485.480
|% -8,36
|
|EGSER
|29,52
|47.329.598
|% -7,75
|
|SASA
|68,30
|783.495.602
|% -1,01
|
|THYAO
|70,35
|719.733.708
|% -0,92
|
|EKGYO
|4,02
|597.300.998
|% 1,01
|
|YKBNK
|7,38
|561.493.116
|% 1,93
|
|GARAN
|19,91
|546.642.356
|% 1,48
|
|EKGYO
|4,02
|597.300.998
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,91
|285.333.846
|% -7,28
|
|ZOREN
|3,51
|316.485.480
|% -8,36
|
|TSKB
|2,45
|216.625.327
|% -3,16
|
|YKBNK
|7,38
|561.493.116
|% 1,93
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5055
|18,5096
|% 0,33
|
|Euro
|17,7304
|17,7464
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,7158
|19,8147
|% -0,08
|
|Frank
|18,6042
|18,7163
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9004
|4,9250
|% 0,28
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-8,08
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.565
|6.651
|-25,00
|
|Yarım
|3.194
|3.251
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|-0,84
|