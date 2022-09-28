***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.09.2022 11:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065635
BIST
11:413.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 9,23
|Açılış
|: 3.258
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|Önceki Kapanış
|: 3.266
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3.284
En Düşük
3.242
11:4118,5182
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,5182
En Düşük
18,4132
11:4117,7209
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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11:41963,36
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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968,20
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:41
|ALKIM
|34,76
|116.938.471
|% 10,00
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|ARASE
|134,00
|76.687.020
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,65
|70.184.347
|% 8,17
|
|KMPUR
|62,65
|225.647.060
|% 8,02
|
|RODRG
|42,04
|5.721.369
|% 7,68
|
|ULUFA
|5,19
|1.903.941
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.519.558
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,49
|393.225.750
|% -8,88
|
|SKBNK
|1,92
|313.628.279
|% -6,80
|
|KAPLM
|74,70
|5.268.632
|% -5,44
|
|THYAO
|70,60
|994.788.066
|% -0,56
|
|SASA
|68,20
|914.810.683
|% -1,16
|
|YKBNK
|7,48
|856.983.559
|% 3,31
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|AKBNK
|12,02
|796.710.494
|% 1,69
|
|GARAN
|20,10
|738.715.090
|% 2,45
|
|EKGYO
|4,04
|659.853.551
|% 1,51
|
|SKBNK
|1,92
|313.628.279
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,48
|856.983.559
|% 3,31
|
|TSKB
|2,45
|281.693.145
|% -3,16
|
|ZOREN
|3,49
|393.225.750
|% -8,88
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4939
|18,5182
|% 0,38
|
|Euro
|17,7048
|17,7209
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,7040
|19,8028
|% -0,14
|
|Frank
|18,5981
|18,7102
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9024
|4,9270
|% 0,32
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-9,29
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.568
|6.650
|-26,00
|
|Yarım
|3.195
|3.251
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.625
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,14
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|B. Petrol
|84,67
|84,67
|-0,20
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