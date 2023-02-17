***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.02.2023 12:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114768
BIST
12:225.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 16,99
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:2218,8701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0228
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:2220,0926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0564
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:221.105,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,71
|Açılış
|: 1.105,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:22
|CMBTN
|674,30
|56.017.605
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.093.951
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|50.342.030
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.056.963.523
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|77.833.370
|% 9,93
|
|KOZAL
|27,30
|1.709.277.458
|% -94,80
|
|LIDER
|97,20
|19.886.596
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.753.800
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|756.059.958
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.509.027
|% -9,94
|
|TUPRS
|626,80
|2.134.076.658
|% -0,57
|
|THYAO
|141,60
|2.049.789.054
|% 1,14
|
|KRDMD
|19,39
|1.997.564.339
|% 0,83
|
|EREGL
|43,52
|1.742.726.028
|% -2,20
|
|KOZAL
|27,30
|1.709.277.458
|% -94,80
|
|KRDMD
|19,39
|1.997.564.339
|% 0,83
|
|KOZAL
|27,30
|1.709.277.458
|% -94,80
|
|YKBNK
|9,10
|504.898.395
|% -0,22
|
|AKBNK
|16,14
|878.533.828
|% 0,25
|
|EKGYO
|7,42
|389.848.108
|% 1,50
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8628
|18,8701
|% 0,12
|
|Euro
|20,0895
|20,0926
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,4379
|22,5504
|% -0,41
|
|Frank
|20,1809
|20,3025
|% -0,48
|
|Riyal
|5,0151
|5,0403
|% 0,11
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-12,33
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,79
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.510
|7.564
|-92,00
|
|Yarım
|3.669
|3.701
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|-0,19
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|-1,54
|