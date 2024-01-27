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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

27.01.2024 17:31
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243136


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TARKM 742,50 682.818.275 % 10,00  
ORMA 149,70 8.248.743 % 9,99  
DIRIT 19,82 9.443.437 % 9,99  
KBORU 138,80 300.280.491 % 9,98  
VAKFN 5,84 202.369.666 % 9,98  
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Dolar 29,9279 30,0999 % -0,47  
Euro 32,3953 32,7100 % -0,53  
Sterlin 38,3752 38,5676 % 0,12  
Frank 34,9384 35,1489 % 0,56  
Riyal 8,0552 8,0956 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,82 % 0,66  
Platin 915,76 918,01 % 0,66  
Paladyum 958,02 960,91 % 0,66  
Brent Pet. 83,72 83,72 % 0,66  
Altın Ons 2.018,50 2.018,82 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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